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Grand Duke Valeran – Building a Harem in Another World (18+)

Grand Duke Valeran – Building a Harem in Another World (18+) 0.4.6

Уникальное исекай-приключение с интригами и юмором
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Версия:
0.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 657 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
670
Скриншоты
Описание

Grand Duke Valeran – Building a Harem in Another World переносит вас в волшебный мир, полный эльфов, зверолюдей, драконов и даже богов. Вы становитесь молодым маркизом, который после необычного исекая оказывается втянутым в эпическую историю спасения мира. Но эта история совсем не похожа на традиционные приключения, ведь главный герой отличается от всех, кто был до него.


Вас ждут захватывающие войны, интриги и неожиданные повороты, которые ломают привычные шаблоны жанра. Grand Duke Valeran — это смесь юмора, драмы и фэнтези, предлагающая уникальный подход к знакомому сюжету. Собирайте союзников, создавайте гарем и узнайте, как обыкновенный парень справится с тяжёлым бременем спасителя мира!


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Скачать Grand Duke Valeran – Building a Harem in Another World (18+) 657 Мб Ссылка 2 657 Мб
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