Описание

Grand Duke Valeran – Building a Harem in Another World переносит вас в волшебный мир, полный эльфов, зверолюдей, драконов и даже богов. Вы становитесь молодым маркизом, который после необычного исекая оказывается втянутым в эпическую историю спасения мира. Но эта история совсем не похожа на традиционные приключения, ведь главный герой отличается от всех, кто был до него.





Вас ждут захватывающие войны, интриги и неожиданные повороты, которые ломают привычные шаблоны жанра. Grand Duke Valeran — это смесь юмора, драмы и фэнтези, предлагающая уникальный подход к знакомому сюжету. Собирайте союзников, создавайте гарем и узнайте, как обыкновенный парень справится с тяжёлым бременем спасителя мира!