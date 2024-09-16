Grand Duke Valeran – Building a Harem in Another World (18+) 0.4.6
Уникальное исекай-приключение с интригами и юмором
Версия:
0.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 657 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
670
Описание
Grand Duke Valeran – Building a Harem in Another World переносит вас в волшебный мир, полный эльфов, зверолюдей, драконов и даже богов. Вы становитесь молодым маркизом, который после необычного исекая оказывается втянутым в эпическую историю спасения мира. Но эта история совсем не похожа на традиционные приключения, ведь главный герой отличается от всех, кто был до него.
Вас ждут захватывающие войны, интриги и неожиданные повороты, которые ломают привычные шаблоны жанра. Grand Duke Valeran — это смесь юмора, драмы и фэнтези, предлагающая уникальный подход к знакомому сюжету. Собирайте союзников, создавайте гарем и узнайте, как обыкновенный парень справится с тяжёлым бременем спасителя мира!
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