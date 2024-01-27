Версия:
0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 279 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 868
Описание
The Personal Assistant (18+) - это визуальная новелла для взрослых игроков. Главный герой этой истории - успешный мужчина, который после серьезной аварии оказывается ограничен в своих возможностях и вынужден нанять личного помощника. Этой помощницей становится молодая и привлекательная девушка. В игре игрокам предоставляется система выбора, которая влияет на ход событий и конечные результаты игры.
Игроки могут принимать решения от имени главного героя, и эти решения могут варьироваться от добрых до плохих. Каждое принятое решение влияет на развитие сюжета и формирует финал игры. Это дает игрокам возможность формировать свою собственную историю в зависимости от того, какого персонажа они решают отыгрывать.
Информация о модах
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