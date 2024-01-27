Описание

The Personal Assistant (18+) - это визуальная новелла для взрослых игроков. Главный герой этой истории - успешный мужчина, который после серьезной аварии оказывается ограничен в своих возможностях и вынужден нанять личного помощника. Этой помощницей становится молодая и привлекательная девушка. В игре игрокам предоставляется система выбора, которая влияет на ход событий и конечные результаты игры.





Игроки могут принимать решения от имени главного героя, и эти решения могут варьироваться от добрых до плохих. Каждое принятое решение влияет на развитие сюжета и формирует финал игры. Это дает игрокам возможность формировать свою собственную историю в зависимости от того, какого персонажа они решают отыгрывать.