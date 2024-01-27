android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Personal Assistant (18+)
The Personal Assistant (18+)

The Personal Assistant (18+) 0.9

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 279 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 868
Скриншоты
Описание

The Personal Assistant (18+) - это визуальная новелла для взрослых игроков. Главный герой этой истории - успешный мужчина, который после серьезной аварии оказывается ограничен в своих возможностях и вынужден нанять личного помощника. Этой помощницей становится молодая и привлекательная девушка. В игре игрокам предоставляется система выбора, которая влияет на ход событий и конечные результаты игры.


Игроки могут принимать решения от имени главного героя, и эти решения могут варьироваться от добрых до плохих. Каждое принятое решение влияет на развитие сюжета и формирует финал игры. Это дает игрокам возможность формировать свою собственную историю в зависимости от того, какого персонажа они решают отыгрывать.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать The Personal Assistant (18+) v0.9 MOD APK

Скачать The Personal Assistant (18+) 279 Мб Ссылка 2 279 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Love in the Crimson Void (18+)
Love in the Crimson Void (18+)
Version: Final
Rick and Morty – The Perviest Central Finite Curve (18+)
Rick and Morty – The Perviest Central Finite Curve (18+)
Version: 3.3
MAGIXXX CONQUEST (18+)
MAGIXXX CONQUEST (18+)
Version: 0.02b
Futaken Valley (18+)
Futaken Valley (18+)
Version: 0.034.24
Zombies Retreat (18+)
Zombies Retreat (18+)
Version: 2.1.1a
BUTTERFLY (REMASTERED) (18+)
BUTTERFLY (REMASTERED) (18+)
Version: 1.0.00
A Zombie’s Life (18+)
A Zombie’s Life (18+)
Version: 1.2.0
My Pirate Husbandos (18+)
My Pirate Husbandos (18+)
Version: Build 17

Отзывы о The Personal Assistant (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив