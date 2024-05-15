Zombies Retreat (18+) - это визуальный роман, который сочетает в себе элементы классических RPG и предоставляет игрокам более активное участие в развитии сюжета. В игре участники приключений не ограничены статическими диалогами, они могут перемещаться по карте, посещать различные места, выбирать, с кем взаимодействовать, и выполнять разнообразные действия.





Сюжет игры начинается с того момента, когда главный герой отправляется в загородный лагерь, чтобы насладиться отдыхом и уйти от городской суеты. Однако его планы на спокойный отдых нарушаются вспышкой зомби-вируса. Игрокам предстоит взаимодействовать с красивыми девушками и решать проблемы, связанные с угрозой зомби. Выбор игрока будет влиять на ход сюжета и исход истории.