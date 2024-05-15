Zombies Retreat (18+) 2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
2.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
5 282
Zombies Retreat (18+) - это визуальный роман, который сочетает в себе элементы классических RPG и предоставляет игрокам более активное участие в развитии сюжета. В игре участники приключений не ограничены статическими диалогами, они могут перемещаться по карте, посещать различные места, выбирать, с кем взаимодействовать, и выполнять разнообразные действия.
Сюжет игры начинается с того момента, когда главный герой отправляется в загородный лагерь, чтобы насладиться отдыхом и уйти от городской суеты. Однако его планы на спокойный отдых нарушаются вспышкой зомби-вируса. Игрокам предстоит взаимодействовать с красивыми девушками и решать проблемы, связанные с угрозой зомби. Выбор игрока будет влиять на ход сюжета и исход истории.
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