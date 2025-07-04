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Rick and Morty – The Perviest Central Finite Curve (18+)

Rick and Morty – The Perviest Central Finite Curve (18+) v3.6

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Версия:
3.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 951
Описание

Rick and Morty – The Perviest Central Finite Curve - это пародийный визуальный роман, который основан на популярном мультсериале "Рик и Морти". В игре вы играете за Морти, одного из главных персонажей, который оказывается в необычной ситуации. В результате катастрофы, он и Рик оказываются в ловушке в измерении, где они могут столкнуться с различными сексуальными и непристойными ситуациями.


Этот визуальный роман является пародией на оригинальный мультсериал и включает элементы юмора, сексуальных шуток и нецензурных сцен. Он создан для взрослой аудитории и предупреждает об эксплицитном контенте. Игра предоставляет игрокам возможность исследовать альтернативные сюжетные линии и выбирать свои действия в течение игры.


Информация о модах

Обновление 3.6

– 8 НОВЫХ СОБЫТИЙ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ПОРЯДКУ):
– 3 события с Морти
– 3 события с Саммер
– 2 групповых события

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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