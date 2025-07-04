Rick and Morty – The Perviest Central Finite Curve - это пародийный визуальный роман, который основан на популярном мультсериале "Рик и Морти". В игре вы играете за Морти, одного из главных персонажей, который оказывается в необычной ситуации. В результате катастрофы, он и Рик оказываются в ловушке в измерении, где они могут столкнуться с различными сексуальными и непристойными ситуациями.
Этот визуальный роман является пародией на оригинальный мультсериал и включает элементы юмора, сексуальных шуток и нецензурных сцен. Он создан для взрослой аудитории и предупреждает об эксплицитном контенте. Игра предоставляет игрокам возможность исследовать альтернативные сюжетные линии и выбирать свои действия в течение игры.
Обновление 3.6
– 8 НОВЫХ СОБЫТИЙ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ПОРЯДКУ):
– 3 события с Морти
– 3 события с Саммер
– 2 групповых события
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