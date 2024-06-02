Thirty Days (18+) - что самое важное вы можете сделать за день? Что бы произошло, если бы вы могли делать только одно дело в день? Можем ли мы действительно изменить мир за одну ночь? Thirty Days позволяет игрокам выбирать, что делать главному герою — все, что они хотят — в этом киберпанк-триллере.





Ваш партнер изменил вам. Вы превысили свой дневной бюджет на алкоголь и в итоге получили похмелье, которое станет для вас смертью перед ужином. Вы пропустили крайний срок и теперь изо всех сил пытаетесь наверстать упущенное. Скорее всего, вы делали что-то подобное в прошлом, и Тридцать дней позволяет вам заново прожить свою жизнь, чтобы вы могли попробовать еще раз на этот раз.