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Thirty Days (18+)

Thirty Days (18+) 0.06.10

Возможность заново прожить свою жизнь и попробовать еще раз
2
1
Скачать (1.4 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.06.10
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
14 512

Thirty Days (18+) - что самое важное вы можете сделать за день? Что бы произошло, если бы вы могли делать только одно дело в день? Можем ли мы действительно изменить мир за одну ночь? Thirty Days позволяет игрокам выбирать, что делать главному герою — все, что они хотят — в этом киберпанк-триллере.


Ваш партнер изменил вам. Вы превысили свой дневной бюджет на алкоголь и в итоге получили похмелье, которое станет для вас смертью перед ужином. Вы пропустили крайний срок и теперь изо всех сил пытаетесь наверстать упущенное. Скорее всего, вы делали что-то подобное в прошлом, и Тридцать дней позволяет вам заново прожить свою жизнь, чтобы вы могли попробовать еще раз на этот раз.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Thirty Days (18+) 0.06.10 взлом

Скачать Thirty Days (18+)
1.4 Гб
Ссылка 2
1.4 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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