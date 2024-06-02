Thirty Days (18+) 0.06.10
Возможность заново прожить свою жизнь и попробовать еще раз
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
0.06.10
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 16:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
14 512
Thirty Days (18+) - что самое важное вы можете сделать за день? Что бы произошло, если бы вы могли делать только одно дело в день? Можем ли мы действительно изменить мир за одну ночь? Thirty Days позволяет игрокам выбирать, что делать главному герою — все, что они хотят — в этом киберпанк-триллере.
Ваш партнер изменил вам. Вы превысили свой дневной бюджет на алкоголь и в итоге получили похмелье, которое станет для вас смертью перед ужином. Вы пропустили крайний срок и теперь изо всех сил пытаетесь наверстать упущенное. Скорее всего, вы делали что-то подобное в прошлом, и Тридцать дней позволяет вам заново прожить свою жизнь, чтобы вы могли попробовать еще раз на этот раз.
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