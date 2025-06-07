Описание

Hillside (18+) - 18+ — это визуальная новелла с хорошо выстроенным сюжетом, качественной системой выбора и реалистичным главным героем-телохранителем — все, что нужно, чтобы подарить дочери незабываемые впечатления. Hillside (18+) поможет вам стать лучшим родителем, предоставив бесконечные возможности для создания воспоминаний, которые ваша дочь запомнит на всю жизнь.





Hillside (18+) имеет три основных элемента игрового процесса: исследование, улучшение отношений и сражения. В игре будут сложные художественные работы, захватывающая сюжетная линия и сложные варианты сюжета, которые проверят ваше восприятие и интуицию. Вы сможете выбрать одну из четырех личностей для своего главного героя, чтобы определить роль, которую вы играете в истории.