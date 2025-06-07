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Hillside (18+)

Hillside (18+) 0.16

Создайте уникальные воспоминания и укрепляйте связи в захватывающей новелле
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Версия:
0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32 626
Скриншоты
Описание

Hillside (18+) - 18+ — это визуальная новелла с хорошо выстроенным сюжетом, качественной системой выбора и реалистичным главным героем-телохранителем — все, что нужно, чтобы подарить дочери незабываемые впечатления. Hillside (18+) поможет вам стать лучшим родителем, предоставив бесконечные возможности для создания воспоминаний, которые ваша дочь запомнит на всю жизнь.


Hillside (18+) имеет три основных элемента игрового процесса: исследование, улучшение отношений и сражения. В игре будут сложные художественные работы, захватывающая сюжетная линия и сложные варианты сюжета, которые проверят ваше восприятие и интуицию. Вы сможете выбрать одну из четырех личностей для своего главного героя, чтобы определить роль, которую вы играете в истории.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Hillside (18+) v0.16 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Hillside (18+)


Комментарии (13)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 июня 2024 23:59
Филицыя, факт
+1
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Филицыя
Филицыя 18 июня 2024 05:35
Игорь, = Bubble Translator, переводчик который переводит по верх игр.
+1
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 13 июня 2024 18:41
Игорь, Не можем точно сказать, есть приложения, которые переводят поверх экрана игру
0
Ответить
Игорь
Игорь 13 июня 2024 14:08
А перевод на русский язык будет???
0
Ответить
Dima
Dima 19 февраля 2024 17:08
Lensifal, вот 8.02.2024 Обнова была ! Продолжение добавили ?
0
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 20 января 2024 00:40
Гость Александр,
как только, так опубликуем)
0
Ответить
Гость Александр
Гость Александр 19 января 2024 22:12
Когда выйдет продолжение?
-1
Ответить
чт
чт 7 декабря 2023 17:54
на русском языке есть?)
0
Ответить
Уга буга
Уга буга 28 мая 2023 15:33
Lensifal,
А когда будет?
0
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2023 23:52
Ннннннн,
Думаю нет :(
-1
Ответить
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