The Big Beyond (18+) 0.08
The Big Beyond (18+) - Главный герой и его спутники отправляются в сказочную страну, где им предстоит найти и защитить сокровища Семи Великих Героев. Но то, что они находят там, это не только сила, которую искали их предки... это также причина их падения. Исследуйте мир в этой захватывающей, зрелой, захватывающей ролевой игре. С более чем 20 часами игрового процесса вам никогда не будет скучно!
Мир полон опасностей и приключений, главному герою будет где применить свои навыки, ловкость и в то же время талант обольщения, которые совершенствуются и укрепляются с опытом в The Big Beyond.
v0.08
– Полностью переделана боевая система
– Первая половина сюжетной линии Хелены (матери Главного Героя)
– 5 NSFW-анимаций основной сюжетной линии и несколько побочных
– Переработана система квестов
– Добавлены сестра Хелены и ещё один второстепенный персонаж
– Лесная часть «Beyond» теперь использует новую систему навигации
– Сделан более удобный переход в город и к пустынному форпосту
– Добавлен новый механик «зона опасности»
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Установка
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Внимание▶
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