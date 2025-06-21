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The Big Beyond (18+)

The Big Beyond (18+) 0.08

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Версия:
0.08
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 223 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 554
Скриншоты
Описание

The Big Beyond (18+) - Главный герой и его спутники отправляются в сказочную страну, где им предстоит найти и защитить сокровища Семи Великих Героев. Но то, что они находят там, это не только сила, которую искали их предки... это также причина их падения. Исследуйте мир в этой захватывающей, зрелой, захватывающей ролевой игре. С более чем 20 часами игрового процесса вам никогда не будет скучно!


Мир полон опасностей и приключений, главному герою будет где применить свои навыки, ловкость и в то же время талант обольщения, которые совершенствуются и укрепляются с опытом в The Big Beyond.


Информация о модах

v0.08
– Полностью переделана боевая система
– Первая половина сюжетной линии Хелены (матери Главного Героя)
– 5 NSFW-анимаций основной сюжетной линии и несколько побочных
– Переработана система квестов
– Добавлены сестра Хелены и ещё один второстепенный персонаж
– Лесная часть «Beyond» теперь использует новую систему навигации
– Сделан более удобный переход в город и к пустынному форпосту
– Добавлен новый механик «зона опасности»

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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