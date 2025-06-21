Описание

The Big Beyond (18+) - Главный герой и его спутники отправляются в сказочную страну, где им предстоит найти и защитить сокровища Семи Великих Героев. Но то, что они находят там, это не только сила, которую искали их предки... это также причина их падения. Исследуйте мир в этой захватывающей, зрелой, захватывающей ролевой игре. С более чем 20 часами игрового процесса вам никогда не будет скучно!





Мир полон опасностей и приключений, главному герою будет где применить свои навыки, ловкость и в то же время талант обольщения, которые совершенствуются и укрепляются с опытом в The Big Beyond.