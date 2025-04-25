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Bonds of Love (18+)

Bonds of Love (18+) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 780
Скриншоты
Описание

Bonds of Love (18+) — это визуальная новелла, предлагающая игрокам захватывающий игровой процесс. Вы не только насладитесь изысканными визуальными эффектами и продуманным сюжетом, но и сможете делать выбор, который повлияет на исход игры. С десятью уникальными концовками ваши решения будут иметь большее значение, чем когда-либо прежде!


Исследуйте мир Bonds of Love (18+) и создайте свою собственную историю. Погрузитесь в захватывающие визуальные эффекты и принимайте решения, которые определят вашу судьбу. С разными концовками каждое прохождение обещает быть уникальным и захватывающим!


Информация о модах

v1.8

📚 Добавлено продолжение для сюжетных веток:

2 новых части в Stressed Out
2 новых части в Relaxing Massage
2 новых части в Secret Job
1 новая часть в Bonding Swim
1 новая часть в Sex Ed
1 новая часть в Struggling Student
2 новых части в After Hours
2 новых части в Problem Child
2 новых части в Best Teacher Ever
2 новых части в Lonely Woman
2 новых части в Three’s Company / Three’s a Crowd
1 новая часть в Teen Crush
2 новых части в Handyman
2 новых части в Yoga Challenge

🎉 Добавлено 15 новых мини-событий

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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