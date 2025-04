Информация о модах

v1.8

📚 Добавлено продолжение для сюжетных веток:

– 2 новых части в Stressed Out

– 2 новых части в Relaxing Massage

– 2 новых части в Secret Job

– 1 новая часть в Bonding Swim

– 1 новая часть в Sex Ed

– 1 новая часть в Struggling Student

– 2 новых части в After Hours

– 2 новых части в Problem Child

– 2 новых части в Best Teacher Ever

– 2 новых части в Lonely Woman

– 2 новых части в Three’s Company / Three’s a Crowd

– 1 новая часть в Teen Crush

– 2 новых части в Handyman

– 2 новых части в Yoga Challenge

🎉 Добавлено 15 новых мини-событий