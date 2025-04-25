Bonds of Love (18+) — это визуальная новелла, предлагающая игрокам захватывающий игровой процесс. Вы не только насладитесь изысканными визуальными эффектами и продуманным сюжетом, но и сможете делать выбор, который повлияет на исход игры. С десятью уникальными концовками ваши решения будут иметь большее значение, чем когда-либо прежде!
Исследуйте мир Bonds of Love (18+) и создайте свою собственную историю. Погрузитесь в захватывающие визуальные эффекты и принимайте решения, которые определят вашу судьбу. С разными концовками каждое прохождение обещает быть уникальным и захватывающим!
v1.8
📚 Добавлено продолжение для сюжетных веток:
– 2 новых части в Stressed Out
– 2 новых части в Relaxing Massage
– 2 новых части в Secret Job
– 1 новая часть в Bonding Swim
– 1 новая часть в Sex Ed
– 1 новая часть в Struggling Student
– 2 новых части в After Hours
– 2 новых части в Problem Child
– 2 новых части в Best Teacher Ever
– 2 новых части в Lonely Woman
– 2 новых части в Three’s Company / Three’s a Crowd
– 1 новая часть в Teen Crush
– 2 новых части в Handyman
– 2 новых части в Yoga Challenge
🎉 Добавлено 15 новых мини-событий
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.