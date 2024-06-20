Wartribe Academy (18+) 1.9.7 Public
Версия:
1.9.7 Public
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 963
Wartribe Academy — это визуальная новелла, которая отправит вас в незабываемое путешествие, полное неожиданных поворотов. Эта игра с явным содержанием и выборами, которые напрямую влияют на историю, зацепит вас с первой главы. Игроки исследуют динамичный мир с замысловатыми визуальными эффектами, играя за наследника маленького королевства.
Погрузитесь в интерактивную историю с таким глубоким и увлекательным геймплеем, что вы не захотите оторваться! С невероятными персонажами, напряженными битвами и несколькими концовками, основанными на вашем выборе, Wartribe Academy — идеальный способ сбежать в другой мир.
Информация о модах
Полная версия
Скачать Wartribe Academy (18+) 1.9.7 Public взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство