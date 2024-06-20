Wartribe Academy — это визуальная новелла, которая отправит вас в незабываемое путешествие, полное неожиданных поворотов. Эта игра с явным содержанием и выборами, которые напрямую влияют на историю, зацепит вас с первой главы. Игроки исследуют динамичный мир с замысловатыми визуальными эффектами, играя за наследника маленького королевства.





Погрузитесь в интерактивную историю с таким глубоким и увлекательным геймплеем, что вы не захотите оторваться! С невероятными персонажами, напряженными битвами и несколькими концовками, основанными на вашем выборе, Wartribe Academy — идеальный способ сбежать в другой мир.