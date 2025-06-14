Between Two Worlds (18+) Chapter 10
Оставьте свою реальность и шагните в мир, где вы можете создать свое собственное приключение! С Between Two Worlds (18+) вы сможете погрузиться в завораживающую игру с бесконечными возможностями. Следите за историей главного героя и его друзей, исследующих свой новый мир, и посмотрите, сможете ли вы отличить фантазию от реальности.
Готовы ли вы открыть для себя уникальный способ познания виртуальной реальности? В игре Between Two Worlds (18+) будьте готовы к тому, что вас увлечет постоянно развивающаяся игра с реалистичной 3D-графикой и оригинальной сюжетной линией, которая вас зацепит. Испытайте себя, чтобы вернуться к реальности, полностью погрузившись в этот новый мир.
Глава 10
– Почти 10 000 FHD-рендеров в общей сложности
– Более 300 анимаций суммарной длительностью ~35 минут
– Полностью разветвлённый сюжет с несколькими возможными концовками
– Галереи как для статичных рендеров, так и для воспроизведения контента
– Авторские музыкальные треки
– 67 достижений для открытия и разблокировки
– Исправлены многие мелкие грамматические и графические ошибки из предыдущих глав
– Добавлена локализация на немецкий и русский языки
– Исправлена проблема с новым интерфейсом главного меню и файлами сохранений
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.