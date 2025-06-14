android-1.ru / Игры / Эротические игры / Between Two Worlds (18+)
Between Two Worlds (18+)

Between Two Worlds (18+) Chapter 10

0
3
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
Chapter 10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 946
Скриншоты
Описание

Оставьте свою реальность и шагните в мир, где вы можете создать свое собственное приключение! С Between Two Worlds (18+) вы сможете погрузиться в завораживающую игру с бесконечными возможностями. Следите за историей главного героя и его друзей, исследующих свой новый мир, и посмотрите, сможете ли вы отличить фантазию от реальности.


Готовы ли вы открыть для себя уникальный способ познания виртуальной реальности? В игре Between Two Worlds (18+) будьте готовы к тому, что вас увлечет постоянно развивающаяся игра с реалистичной 3D-графикой и оригинальной сюжетной линией, которая вас зацепит. Испытайте себя, чтобы вернуться к реальности, полностью погрузившись в этот новый мир.


Информация о модах

Глава 10
– Почти 10 000 FHD-рендеров в общей сложности
– Более 300 анимаций суммарной длительностью ~35 минут
– Полностью разветвлённый сюжет с несколькими возможными концовками
– Галереи как для статичных рендеров, так и для воспроизведения контента
– Авторские музыкальные треки
– 67 достижений для открытия и разблокировки
– Исправлены многие мелкие грамматические и графические ошибки из предыдущих глав
– Добавлена локализация на немецкий и русский языки
– Исправлена проблема с новым интерфейсом главного меню и файлами сохранений

Показать полностью

Скачать Between Two Worlds (18+) vChapter 10 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Between Two Worlds (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Cummy Friends (18+)
Cummy Friends (18+)
Version: 1.0
Chick Empire (18+)
Chick Empire (18+)
Version: 1.0
Seeking Closure (18+)
Seeking Closure (18+)
Version: 0.8
Shattered Minds (18+)
Shattered Minds (18+)
Version: 0.19
Midnight Ride (18+)
Midnight Ride (18+)
Version: 1.0
Dimension 69 (18+)
Dimension 69 (18+)
Version: 0.24.1e
Living Your Life (18+)
Living Your Life (18+)
Version: 0.2
Another Chance (18+)
Another Chance (18+)
Version: 1.48

Отзывы о Between Two Worlds (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив