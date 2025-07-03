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Another Chance (18+)

Another Chance (18+) v1.53a

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Версия:
1.53a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 352 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25 768
Описание

«Interest:Another Chance» — это приключенческая и визуальная новелла, отличающаяся выдающимся искусством, свободой выбора с интерактивным перемещением между локациями, многочисленными персонажами, выборами в диалогах с последствиями и многим другим. Наслаждайтесь захватывающей историей, полной поворотов, когда вы рискуете любовью.


Отправляйтесь в романтическое путешествие, полное душевных моментов и страстных связей, принимая все важные решения в Another Chance. Пусть ваши решения формируют сюжетную линию, пока вы исследуете разные локации, участвуете в содержательных беседах и находите настоящую любовь.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Another Chance (18+) v1.53a MOD APK

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Старые версии Another Chance (18+)
Version 1.28 Version 1.42 Version TG 1.42
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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