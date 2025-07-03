«Interest:Another Chance» — это приключенческая и визуальная новелла, отличающаяся выдающимся искусством, свободой выбора с интерактивным перемещением между локациями, многочисленными персонажами, выборами в диалогах с последствиями и многим другим. Наслаждайтесь захватывающей историей, полной поворотов, когда вы рискуете любовью.
Отправляйтесь в романтическое путешествие, полное душевных моментов и страстных связей, принимая все важные решения в Another Chance. Пусть ваши решения формируют сюжетную линию, пока вы исследуете разные локации, участвуете в содержательных беседах и находите настоящую любовь.
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Скачать Another Chance (18+) v1.53a MOD APK
Старые версии Another Chance (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.