Описание

«Interest:Another Chance» — это приключенческая и визуальная новелла, отличающаяся выдающимся искусством, свободой выбора с интерактивным перемещением между локациями, многочисленными персонажами, выборами в диалогах с последствиями и многим другим. Наслаждайтесь захватывающей историей, полной поворотов, когда вы рискуете любовью.





Отправляйтесь в романтическое путешествие, полное душевных моментов и страстных связей, принимая все важные решения в Another Chance. Пусть ваши решения формируют сюжетную линию, пока вы исследуете разные локации, участвуете в содержательных беседах и находите настоящую любовь.