Divimera (18+) — захватывающая визуальная новелла для взрослых с уникальными нарисованными от руки локациями и запутанным сюжетом, который следует за небольшой семьей, отправившейся в путешествие на корабле, но случилось что-то ужасное, и они попали в шторм. Корабль был полностью уничтожен, а те, кому удалось выжить, оказались в неизвестном месте. Открывайте новые секреты, разгадывая тайну острова!





Погрузитесь в захватывающий мир Дивимеры (18+), исследуйте его красивые нарисованные от руки локации, пытаясь разгадать тайну острова. Взаимодействуйте с персонажами, принимайте решения и станьте свидетелем неожиданных концовок!