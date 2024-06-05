Divimera (18+) R11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
R11
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
17 150
Divimera (18+) — захватывающая визуальная новелла для взрослых с уникальными нарисованными от руки локациями и запутанным сюжетом, который следует за небольшой семьей, отправившейся в путешествие на корабле, но случилось что-то ужасное, и они попали в шторм. Корабль был полностью уничтожен, а те, кому удалось выжить, оказались в неизвестном месте. Открывайте новые секреты, разгадывая тайну острова!
Погрузитесь в захватывающий мир Дивимеры (18+), исследуйте его красивые нарисованные от руки локации, пытаясь разгадать тайну острова. Взаимодействуйте с персонажами, принимайте решения и станьте свидетелем неожиданных концовок!
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