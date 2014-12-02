Lust and Power (18+) 0.71
Откройте секреты, романтические встречи и захватывающие сюжетные линии
Версия:
0.71
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37 655
Описание
Lust and Power — это визуальная новелла с элементами ролевой игры, действие которой происходит в таинственном особняке, унаследованном главным героем. Принимайте решения, влияющие на исход истории, сражайтесь с монстрами в пошаговых боях, повышайте уровень своего персонажа и многое другое!
Откройте для себя уникальный мир, полный секретов, романтических встреч, захватывающих сражений и захватывающих сюжетных линий. Погрузитесь в увлекательное повествование с высококачественной мультяшной графикой и пройдите несколько прохождений, пока ваш выбор формирует будущее.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Lust and Power (18+) v0.71 MOD APK
Скачать Lust and Power (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Старые версии Lust and Power (18+)
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer