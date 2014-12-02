Описание

Lust and Power — это визуальная новелла с элементами ролевой игры, действие которой происходит в таинственном особняке, унаследованном главным героем. Принимайте решения, влияющие на исход истории, сражайтесь с монстрами в пошаговых боях, повышайте уровень своего персонажа и многое другое!





Откройте для себя уникальный мир, полный секретов, романтических встреч, захватывающих сражений и захватывающих сюжетных линий. Погрузитесь в увлекательное повествование с высококачественной мультяшной графикой и пройдите несколько прохождений, пока ваш выбор формирует будущее.