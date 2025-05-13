Описание

Испытайте захватывающий и захватывающий визуальный роман, как никогда раньше! A Man For All (18+) — это захватывающая история, полная тайн и приключений, где ваш выбор в конечном итоге определит судьбу вашего персонажа.





Отправляйтесь в путешествие вместе с главным героем, студентом последнего курса университета в большом городе, который выполняет важную миссию. Испытайте реалистичные и хорошо продуманные 3D-модели, захватывающие сюжетные линии и традиционные решения, которые определят выбранный путь.





Полюбите захватывающую историю и персонажей «Мужчины для всех» (18+). Приготовьтесь погрузиться в захватывающую дух графику и таинственный сюжет. Разгадывайте секреты, принимайте решения и выполняйте захватывающие миссии — все это ждет вас!