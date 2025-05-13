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A Man for All (18+)

A Man for All (18+) Episode 15

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Версия:
Episode 15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 514
Скриншоты
Описание

Испытайте захватывающий и захватывающий визуальный роман, как никогда раньше! A Man For All (18+) — это захватывающая история, полная тайн и приключений, где ваш выбор в конечном итоге определит судьбу вашего персонажа.


Отправляйтесь в путешествие вместе с главным героем, студентом последнего курса университета в большом городе, который выполняет важную миссию. Испытайте реалистичные и хорошо продуманные 3D-модели, захватывающие сюжетные линии и традиционные решения, которые определят выбранный путь.


Полюбите захватывающую историю и персонажей «Мужчины для всех» (18+). Приготовьтесь погрузиться в захватывающую дух графику и таинственный сюжет. Разгадывайте секреты, принимайте решения и выполняйте захватывающие миссии — все это ждет вас!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать A Man for All (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб Ep.15 Rus 1.3 Гб Ep.15 Rus (Ссылка 2) 1.3 Гб Ep.15 Rus [TG] 1.3 Гб
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Старые версии A Man for All (18+)
Version Ep.14

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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