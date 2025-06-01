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QPrey: Escape from Lake Thing (18+)

QPrey: Escape from Lake Thing (18+) 0.04

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Версия:
0.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 211 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 950
Скриншоты
Описание

QPrey: Escape from Lake Thing (18+) - открывайте новые секреты, исследуя этот прекрасный, нарисованный от руки мир. Решайте головоломки, делайте выбор и участвуйте в увлекательной истории. Наслаждайтесь четкими визуальными эффектами игры и яркими саундтреками, которые полностью погружают вас в игру.


Открывайте скрытые истории и разгадывайте тайны по мере прохождения игры. Испытайте единственную в своем роде диалоговую систему, которая позволяет игроку выбирать, что ему говорить. Достигайте неожиданных концовок, принимая решения на протяжении всей игры, и даже настраивайте собственного персонажа!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о QPrey: Escape from Lake Thing (18+)


Комментарии (1)
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Денис
Денис 27 марта 2023 02:25
Где русский язык
0
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