Описание

QPrey: Escape from Lake Thing (18+) - открывайте новые секреты, исследуя этот прекрасный, нарисованный от руки мир. Решайте головоломки, делайте выбор и участвуйте в увлекательной истории. Наслаждайтесь четкими визуальными эффектами игры и яркими саундтреками, которые полностью погружают вас в игру.





Открывайте скрытые истории и разгадывайте тайны по мере прохождения игры. Испытайте единственную в своем роде диалоговую систему, которая позволяет игроку выбирать, что ему говорить. Достигайте неожиданных концовок, принимая решения на протяжении всей игры, и даже настраивайте собственного персонажа!