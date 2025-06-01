QPrey: Escape from Lake Thing (18+) 0.04
QPrey: Escape from Lake Thing (18+) - открывайте новые секреты, исследуя этот прекрасный, нарисованный от руки мир. Решайте головоломки, делайте выбор и участвуйте в увлекательной истории. Наслаждайтесь четкими визуальными эффектами игры и яркими саундтреками, которые полностью погружают вас в игру.
Открывайте скрытые истории и разгадывайте тайны по мере прохождения игры. Испытайте единственную в своем роде диалоговую систему, которая позволяет игроку выбирать, что ему говорить. Достигайте неожиданных концовок, принимая решения на протяжении всей игры, и даже настраивайте собственного персонажа!
Полная версия
Скачать QPrey: Escape from Lake Thing (18+) v0.04 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.