Забудьте обо всех играх, в которые вы играли раньше! Idol Island (18+) — уникальный визуальный проект с откровенным содержанием, где вместо воина или детектива вы управляете музыкальной группой. Погрузитесь в мир интриг, тайн и лжи и станьте управляющим собственной музыкальной империи!





Вы ищете незабываемые впечатления? В Idol Island (18+) есть все: захватывающий сюжет, красивые пейзажи и оригинальные персонажи. Объедините элементы ролевой игры «песочница» с откровенным контентом, чтобы получить поистине незабываемые впечатления от игры.





Пришло время взять под контроль собственное музыкальное королевство! В Idol Island (18+) вы можете управлять собственной музыкальной группой, разгадывая увлекательные сюжетные линии и открывая скрытые секреты. Станьте величайшим музыкальным магнатом и сделайте так, чтобы ваша музыкальная империя достигла величия!