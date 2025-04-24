Red Room (18+) - Добро пожаловать в захватывающую игру, где вы вступаете в роль подростка, стоящего на пороге летних каникул в ближайшем будущем. Ваше приключение только начинается, и вам предстоит раскрыть все детали и загадки по ходу игры.
Вам предстоит исследовать мир, в котором происходят удивительные события и встречаются уникальные персонажи. Ваша цель — раскрыть тайны и загадки, которые раскрываются постепенно, по мере продвижения в игровом процессе.
Вы будете принимать решения, влияющие на развитие сюжета и исход истории. Ваш выбор и действия будут иметь последствия, формирующие вашу собственную уникальную историю. Подготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, эмоциональным моментам и захватывающим приключениям, которые ожидают вас в течение игрового процесса. Что ж, приготовьтесь к захватывающему путешествию, где вы сможете разгадывать загадки, узнавать новые подробности и переживать удивительные моменты в этом захватывающем будущем мире. Ваше приключение только начинается!
v0.44b
– Добавлены игровые дни 32, 33, 34 и 35
– Проведены улучшения и исправления в некоторых старых сценах
– Обновлено главное меню
– Добавлено много кода для будущих обновлений
– Удалены устаревшие и ненужные элементы игры
Скачать Red Room (18+) v0.44b MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.