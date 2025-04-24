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Red Room (18+)

Red Room (18+) 0.44b

Захватывающее приключение подростка на пороге летних каникул
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Версия:
0.44b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 481 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 511
Скриншоты
Описание

Red Room (18+) - Добро пожаловать в захватывающую игру, где вы вступаете в роль подростка, стоящего на пороге летних каникул в ближайшем будущем. Ваше приключение только начинается, и вам предстоит раскрыть все детали и загадки по ходу игры.


Вам предстоит исследовать мир, в котором происходят удивительные события и встречаются уникальные персонажи. Ваша цель — раскрыть тайны и загадки, которые раскрываются постепенно, по мере продвижения в игровом процессе.


Вы будете принимать решения, влияющие на развитие сюжета и исход истории. Ваш выбор и действия будут иметь последствия, формирующие вашу собственную уникальную историю. Подготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, эмоциональным моментам и захватывающим приключениям, которые ожидают вас в течение игрового процесса. Что ж, приготовьтесь к захватывающему путешествию, где вы сможете разгадывать загадки, узнавать новые подробности и переживать удивительные моменты в этом захватывающем будущем мире. Ваше приключение только начинается!


Информация о модах

v0.44b

– Добавлены игровые дни 32, 33, 34 и 35
– Проведены улучшения и исправления в некоторых старых сценах
Обновлено главное меню
– Добавлено много кода для будущих обновлений
– Удалены устаревшие и ненужные элементы игры

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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