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Healslut (18+)

Healslut (18+) 0.99b

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Версия:
0.99b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 654
Скриншоты
Описание

Healslut (18+) - Ваш персонаж оказывается в уникальном классе Healslut, представляющем собой необычную роль в мире MMORPG Powerful Order Online. Ваша основная задача - поддерживать и лечить союзников в битвах, чтобы помочь им выжить и победить. Однако, этот класс также несет с собой некоторые особенности и последствия, с которыми вам предстоит справиться.


В роли Healslut вам придется столкнуться с особыми вызовами и сложностями. Вам, возможно, придется столкнуться с непониманием и предубеждениями со стороны других игроков или даже с негативными комментариями и суждениями. Вам придется балансировать между помощью своим союзникам и защитой себя от угроз и атак врагов. Игра предоставит вам возможность исследовать, как вы будете справляться с этими вызовами и как ваши действия будут влиять на вас и окружающих персонажей.


Вы сможете взаимодействовать с другими игроками, сформировать команды и развивать свои навыки в игре. Как Healslut, вы можете преодолевать препятствия, сотрудничать с другими классами и достигать успеха в виртуальном мире Powerful Order Online.


Однако, важно помнить, что ваша роль в игре не определяет вашу реальную личность. Вы всегда можете выбирать, как относиться к своей роли и как взаимодействовать с другими игроками. В конечном итоге, ваши действия и решения в игре могут оказывать влияние на ваш опыт и развитие в мире Powerful Order Online.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Healslut (18+) v0.99b MOD APK

Скачать Healslut (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Старые версии Healslut (18+)
Version 0.96 Version TG 0.96


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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