Описание

A New Life — это захватывающий визуальный роман, сочетающий динамичный боевик, приключения и интриги. История разворачивается вокруг главного героя, наследника богатой семьи, который решает порвать связи с родственниками и отправиться по собственному пути. Однако спокойная жизнь заканчивается, когда он получает известие о загадочном исчезновении отца.





Главный герой возвращается домой, чтобы помочь близким в трудной ситуации, но вскоре оказывается втянутым в сложные криминальные разборки и запутанные дела, связанные с бизнесом его отца. Ему предстоит столкнуться с темными секретами и скрытыми мотивами людей, которые были уверены, что он не вернется. A New Life предлагает игрокам насыщенный сюжет, где каждое действие и решение героя влияют на дальнейшее развитие событий и раскрывают тайны, спрятанные за фасадом богатства и власти.