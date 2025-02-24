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Versall (18+)

Versall (18+) Chapter 1 v0.1

Откройте для себя мир противоречий, где судьба зависит от ваших выборов
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Версия:
Chapter 1 v0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 330 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
164
Скриншоты
Описание

Versall – это захватывающая игра, действие которой разворачивается в стране, где социальное неравенство определяет жизнь каждого. Пока одни купаются в богатстве, другие вынуждены выживать в трущобах и промышленных районах, оставшись навсегда за бортом роскошных высот. Вы – обычный парень, пытающийся найти свое место в этом жестоком и несправедливом мире, где каждое ваше решение может изменить ход судьбы.


В один момент всё меняется, и перед вами открывается шанс окунуться в соблазны великой власти. Поддадитесь ли вы искушению, чтобы изменить свою жизнь и подняться к вершинам элиты, или останетесь верны себе и своему прошлому? Versall предлагает уникальный выбор, который определяет не только вашу судьбу, но и будущее целой страны. Приготовьтесь к захватывающему путешествию, где каждое принятое решение имеет решающее значение!


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Скачать Versall (18+) 330 Мб Ссылка 2 330 Мб
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