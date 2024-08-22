Описание

Driven by Desire — это история о молодом человеке, который стоит на распутье после завершения учебы. Родившись и выросший в тихой деревне, он задается важным вопросом: «Что дальше? Останусь ли я здесь навсегда или рискну и отправлюсь в большой город, чтобы испытать себя?».





Игра предлагает игрокам исследовать два возможных пути: выбрать спокойную жизнь в деревне, наслаждаясь простыми радостями и традициями, или отправиться в город, чтобы открыть для себя новые перспективы, испытания и знакомства. Driven by Desire фокусируется на принятии решений, которые определят будущее главного героя, и предлагает погрузиться в его путь самопознания и личностного роста.