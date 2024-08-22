Версия:
0.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 946 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 077
Описание
Driven by Desire — это история о молодом человеке, который стоит на распутье после завершения учебы. Родившись и выросший в тихой деревне, он задается важным вопросом: «Что дальше? Останусь ли я здесь навсегда или рискну и отправлюсь в большой город, чтобы испытать себя?».
Игра предлагает игрокам исследовать два возможных пути: выбрать спокойную жизнь в деревне, наслаждаясь простыми радостями и традициями, или отправиться в город, чтобы открыть для себя новые перспективы, испытания и знакомства. Driven by Desire фокусируется на принятии решений, которые определят будущее главного героя, и предлагает погрузиться в его путь самопознания и личностного роста.
Информация о модах
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Скачать Driven by Desire (18+) v0.05 MOD APK
Скачать Driven by Desire (18+) 946 Мб Ссылка 2 946 Мб На Русском (v.0.1 Public) 946 Мб На Русском (v.0.1 Public) (Ссылка 2) 946 Мб RUS (TG) 946 Мб
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