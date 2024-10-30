Описание

Souper Game — это забавный и оригинальный кликер, в котором вы играете за... СУП! Да, именно так — горячий, ароматный суп, который готовит эльфийская девушка Сильви для капризного и ненасытного тролля. Ваша миссия — стать идеальным блюдом, которое понравится не только троллю, но и самой Сильви!





В процессе игры вам предстоит улучшать свои ингредиенты, выбирать правильные специи и добиваться идеального вкуса, чтобы заслужить признание и симпатию. Souper Game сочетает юмор, простоту игрового процесса и массу забавных взаимодействий, превращая кулинарное приключение в увлекательное и увлекательное занятие. Сможете ли вы стать лучшим супом и завоевать расположение всех персонажей?