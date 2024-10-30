Версия:
0.3.1.45
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 764
Описание
Souper Game — это забавный и оригинальный кликер, в котором вы играете за... СУП! Да, именно так — горячий, ароматный суп, который готовит эльфийская девушка Сильви для капризного и ненасытного тролля. Ваша миссия — стать идеальным блюдом, которое понравится не только троллю, но и самой Сильви!
В процессе игры вам предстоит улучшать свои ингредиенты, выбирать правильные специи и добиваться идеального вкуса, чтобы заслужить признание и симпатию. Souper Game сочетает юмор, простоту игрового процесса и массу забавных взаимодействий, превращая кулинарное приключение в увлекательное и увлекательное занятие. Сможете ли вы стать лучшим супом и завоевать расположение всех персонажей?
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