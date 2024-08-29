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The Missing Part (18+)

The Missing Part (18+) Chapter 2

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Версия:
Chapter 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 856 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 222
Скриншоты
Описание

The Missing Part — это глубокая и эмоциональная история о потере, боли и поиске себя. В этой интерактивной игре вы берете на себя роль человека, который потерял самое важное в своей жизни. Пролог познакомит вас с событиями, которые привели к этой трагедии, и поможет понять, как вы оказались в этой точке. Но самое главное — вам предстоит решить, как справиться с горем и внутренней пустотой.


На вашем пути вы встретите потенциальных любовных интересов, которые могут стать вашими спутниками или наблюдателями, поддерживать вас или, наоборот, помочь увидеть новые аспекты вашей боли. От ваших решений зависит, найдете ли вы выход из этой боли, или продолжите спуск в тьму, пытаясь заполнить одну пустоту другой. The Missing Part предлагает уникальный опыт, где каждое действие и выбор играют ключевую роль в судьбе главного героя и его пути к исцелению или окончательному отчуждению.


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Скачать The Missing Part (18+) vChapter 2 MOD APK

Скачать The Missing Part (18+) 856 Мб Ссылка 2 856 Мб
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