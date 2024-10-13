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The Call of Darkness (18+)

The Call of Darkness (18+) 2.7

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Версия:
2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 589 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 951
Скриншоты
Описание

The Call of Darkness — это визуальный роман, действие которого разворачивается в далеком будущем, где человечество освоило другие планеты и установило контакт с разумными существами из иных миров. Главный герой — ветеран, посвятивший свою жизнь служению родине. Теперь, выйдя в отставку, он получает возможность стать капитаном собственного звездолета и отправляется в путешествие, чтобы исследовать неизведанные территории и, возможно, найти новый смысл жизни.


Собрав команду, он отправляется в путь, не ожидая ничего значительного, но судьба вновь подбрасывает ему неожиданные испытания. Вскоре герой оказывается в центре эпических событий, где ему предстоит принимать важные решения и столкнуться с вызовами, которые изменят не только его жизнь, но и будущее человечества.


Информация о модах

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Скачать The Call of Darkness (18+) 589 Мб Ссылка 2 589 Мб
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Старые версии The Call of Darkness (18+)
Version 1.0 Version TG 1.0


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