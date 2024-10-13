Описание

The Call of Darkness — это визуальный роман, действие которого разворачивается в далеком будущем, где человечество освоило другие планеты и установило контакт с разумными существами из иных миров. Главный герой — ветеран, посвятивший свою жизнь служению родине. Теперь, выйдя в отставку, он получает возможность стать капитаном собственного звездолета и отправляется в путешествие, чтобы исследовать неизведанные территории и, возможно, найти новый смысл жизни.





Собрав команду, он отправляется в путь, не ожидая ничего значительного, но судьба вновь подбрасывает ему неожиданные испытания. Вскоре герой оказывается в центре эпических событий, где ему предстоит принимать важные решения и столкнуться с вызовами, которые изменят не только его жизнь, но и будущее человечества.