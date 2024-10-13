Описание

В стенах крупной корпорации Purity Corporation произошли события, кардинально изменившие жизнь нашего героя — рядового сотрудника, который привык к размеренному образу жизни. Однажды вечером, пытаясь отвлечься от повседневных забот, он отправился в клуб, но этот вечер обернулся драматичным происшествием. Клуб стал ареной для атаки конкурентов, и лишь чудом наш герой смог спастись, выбравшись из здания невредимым.





Позже его допросила детектив Кара Гете, которая, узнав о его связи с Purity Corporation, сделала ему предложение, от которого сложно отказаться. Теперь перед вами стоит задача — раскрыть тайны, скрывающиеся за фасадом этой могущественной компании, и разоблачить трех влиятельных женщин, стоящих у её руля. Сможете ли вы справиться с этим вызовом и узнать правду?