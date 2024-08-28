Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 090
Описание
A Night With: Bartender приглашает вас провести незабываемый вечер с Айви, харизматичной и опытной барменшей, которая обладает не только мастерством смешивания напитков, но и умением очаровывать своих гостей. В процессе игры вы сможете узнать больше о ее жизни, увидеть, как развиваются её отношения, и возможно, даже стать частью её истории.
Эта игра позволяет вам погрузиться в атмосферу ночного бара, где каждый разговор и каждое решение могут повлиять на исход вечера. Следите за тем, как Айви управляется с вызовами своей профессии и раскрывает свои внутренние переживания, создавая глубокую и трогательную историю о жизни, работе и взаимоотношениях.
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