Описание

I Have Known You рассказывает историю главного героя, который возвращается в свой родной город — место, которое он поклялся никогда больше не посещать. Прошло 13 лет с тех пор, как он покинул это место, и теперь он возвращается в надежде найти вдохновение для новой книги, которую ему нужно написать в течение месяца. Город, однако, хранит множество секретов, и воссоединение со старыми друзьями заставляет его раскрывать скрытые истины о городе, его жителях и даже о собственной семье.





Приготовьтесь к погружению в историю, наполненную тайнами, драмой и романтикой, с изрядной долей взрослого контента. В первой главе вы познакомитесь с несколькими ключевыми персонажами, включая девушек, которые сыграют важные роли в сюжете. Не все они станут любовными интересами, но некоторые из них будут. Сюжет глубоко исследует внутренний мир главного героя, заставляя его сталкиваться с личными трудностями и проблемами, которые будут раскрыты по мере развития истории.