Unseen Instincts — игра-загадка, не похожая ни на одну другую. Вам поручено помочь главному герою найти серийного убийцу без зацепок или намеков на то, с чего должно начаться расследование. По мере того, как время тикает, а среди жителей города растет паника, вы должны использовать свои острые инстинкты и расследовать каждую зацепку в надежде задержать преступника, прежде чем он нанесет новый удар!





Есть ли у вас все необходимое, чтобы использовать свои невидимые инстинкты? Испытайте себя в этой захватывающей игре-головоломке, пытаясь выследить неуловимого и чрезвычайно точного серийного убийцу! С продуманными головоломками, сложными случаями и увлекательной сюжетной линией у вас будут часы напряженной игры.





«Невидимые инстинкты» — это захватывающий психологический триллер, который отправит вас в путешествие, полное тайн и неизвестности. Без подсказок, подозреваемых или подсказок ваши навыки детектива будут подвергнуты испытанию, когда вы поможете главному герою найти чрезвычайно точного серийного убийцу, который продолжает безнаказанно охотиться. Победите панику и страх, ищите улики и разгадывайте скрытые секреты этого опасного дела.