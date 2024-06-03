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Unseen Instincts (18+)

Unseen Instincts (18+) 0.35

5
3
Скачать (200 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.35
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
9 716

Unseen Instincts — игра-загадка, не похожая ни на одну другую. Вам поручено помочь главному герою найти серийного убийцу без зацепок или намеков на то, с чего должно начаться расследование. По мере того, как время тикает, а среди жителей города растет паника, вы должны использовать свои острые инстинкты и расследовать каждую зацепку в надежде задержать преступника, прежде чем он нанесет новый удар!


Есть ли у вас все необходимое, чтобы использовать свои невидимые инстинкты? Испытайте себя в этой захватывающей игре-головоломке, пытаясь выследить неуловимого и чрезвычайно точного серийного убийцу! С продуманными головоломками, сложными случаями и увлекательной сюжетной линией у вас будут часы напряженной игры.


«Невидимые инстинкты» — это захватывающий психологический триллер, который отправит вас в путешествие, полное тайн и неизвестности. Без подсказок, подозреваемых или подсказок ваши навыки детектива будут подвергнуты испытанию, когда вы поможете главному герою найти чрезвычайно точного серийного убийцу, который продолжает безнаказанно охотиться. Победите панику и страх, ищите улики и разгадывайте скрытые секреты этого опасного дела.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Unseen Instincts (18+) 0.35 взлом

Скачать Unseen Instincts (18+)
200 Мб
Ссылка 2
200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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