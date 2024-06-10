Pandoras Box 2 (18+) 0.27
Версия:
0.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25 454
Pandoras Box 2 (18+) - Вернитесь в мир Ящика Пандоры через 19 лет после событий оригинала в этом прямом продолжении. Следуйте за обоими главными героями, когда они возвращаются к своим ролям и открывают для себя новую главную героиню. Испытайте все новые уровни, врагов, головоломки и многое другое!
Раскройте тайну и разгадайте историю Ящика Пандоры. Благодаря потрясающим визуальным эффектам и захватывающему игровому процессу исследуйте глубины эпического приключения, которое заставит вас хотеть большего. Играйте за каждого персонажа, чтобы в полной мере оценить их индивидуальные истории — присоединяйтесь к ним в уникальном путешествии!
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