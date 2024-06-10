Pandoras Box 2 (18+) - Вернитесь в мир Ящика Пандоры через 19 лет после событий оригинала в этом прямом продолжении. Следуйте за обоими главными героями, когда они возвращаются к своим ролям и открывают для себя новую главную героиню. Испытайте все новые уровни, врагов, головоломки и многое другое!





Раскройте тайну и разгадайте историю Ящика Пандоры. Благодаря потрясающим визуальным эффектам и захватывающему игровому процессу исследуйте глубины эпического приключения, которое заставит вас хотеть большего. Играйте за каждого персонажа, чтобы в полной мере оценить их индивидуальные истории — присоединяйтесь к ним в уникальном путешествии!