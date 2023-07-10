Inner Growth (18+) 1.8a Fix2
Версия:
1.8a Fix2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 814 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 586
Представьте, что вы создаете свою собственную историю. Внутренний рост (18+) даст вам возможность пережить одну из самых захватывающих историй, когда-либо рассказанных. Вы получите полное приключений с уникальным поворотом того, как вы делаете выбор в игре и что это значит для вашего персонажа.
Вы любите исследовать неизведанное? Вы из тех, кто любит погружаться в мир фантазий, о существовании которого они никогда не подозревали? Inner Growth — невероятно захватывающая игра, в которой вы можете погрузиться в удивительную историю, где кажется, что каждое решение может изменить вашу жизнь, какой вы ее знаете. Это очень весело, а также идеально подходит для игроков, которым нравятся аниме, манга и визуальные романы в целом.
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