Представьте, что вы создаете свою собственную историю. Внутренний рост (18+) даст вам возможность пережить одну из самых захватывающих историй, когда-либо рассказанных. Вы получите полное приключений с уникальным поворотом того, как вы делаете выбор в игре и что это значит для вашего персонажа.





Вы любите исследовать неизведанное? Вы из тех, кто любит погружаться в мир фантазий, о существовании которого они никогда не подозревали? Inner Growth — невероятно захватывающая игра, в которой вы можете погрузиться в удивительную историю, где кажется, что каждое решение может изменить вашу жизнь, какой вы ее знаете. Это очень весело, а также идеально подходит для игроков, которым нравятся аниме, манга и визуальные романы в целом.