Описание

Gem Domination (18+) - Со временем Стивен понимает, что будущее не такое, каким ему хотелось бы его видеть. Путешествуя по миру, он находит два загадочных драгоценных камня, которые обещают ему еще один шанс, наряду с новой таинственной силой драгоценного камня, о которой он никогда раньше не слышал. Стивен должен решить, что делать со своей силой, и переписать свою собственную историю, к лучшему или к худшему.