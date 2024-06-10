Версия:
0.11.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 812 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 058
Описание
Gem Domination (18+) - Со временем Стивен понимает, что будущее не такое, каким ему хотелось бы его видеть. Путешествуя по миру, он находит два загадочных драгоценных камня, которые обещают ему еще один шанс, наряду с новой таинственной силой драгоценного камня, о которой он никогда раньше не слышал. Стивен должен решить, что делать со своей силой, и переписать свою собственную историю, к лучшему или к худшему.
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