Описание

Zenos Anthology (18+) - Жизнь Зенона полна интересных и непристойных эпизодов, полна интересных и непристойных женщин. Иногда он играет хорошего парня, иногда плохого. Вы можете исследовать истории через разветвленное повествование. Если вы поклонник BioShock, то мы уверены, что Zeno вам подойдет.





Исследуйте нашу оригинальную сюжетную игру, создайте свою собственную легенду в роли ученицы Зены или сразитесь с его злым братом Промеем и найдите ящик Пандоры в этом приключенческом триллере! Будьте готовы к международным интригам, поскольку ваше решение повлияет на события в нашем приключении, основанном на сюжете!