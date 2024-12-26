Описание

Norikass case (18+) — это визуальный роман с мультяшной графикой и увлекательным сюжетом. Игра порадует нелинейностью и системой выбора, где решения влияют на ход событий.





Главный герой — частный детектив, который уже пять лет ищет свою пропавшую сестру. Серия странных происшествий заставляет его вновь взяться за расследование. Погружайтесь в атмосферу тайны, стройте гипотезы и раскрывайте секреты прошлого. Каждое прохождение обещает новые открытия и неожиданные повороты.