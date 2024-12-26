Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 206
Описание
Norikass case (18+) — это визуальный роман с мультяшной графикой и увлекательным сюжетом. Игра порадует нелинейностью и системой выбора, где решения влияют на ход событий.
Главный герой — частный детектив, который уже пять лет ищет свою пропавшую сестру. Серия странных происшествий заставляет его вновь взяться за расследование. Погружайтесь в атмосферу тайны, стройте гипотезы и раскрывайте секреты прошлого. Каждое прохождение обещает новые открытия и неожиданные повороты.
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