Succum Brewery (18+) - Уникальный графический проект, в котором игроков порадует не только графический стиль и откровенный контент, но и полноценная сюжетная линия с выбором, долей юмора и интересной игровой вселенной.
В игре вас уговаривают присоединиться к пивоварне. Ваша задача - создавать новые сорта пива, которые понравятся покупателям. Вы принимаете решения, и каждое действие может быть воплощено в новом пиве, которое можно продавать на рынке. Это непросто - первая партия у вас ужасная на вкус, соседи подшучивают над вами за то, что вы пытаетесь варить пиво, и кажется, что в вашем продукте нет ничего особенного. После 3 месяцев борьбы, в которых есть моменты счастья и триумфа, наряду с разочарованиями и мыслями о том, чтобы сдаться, старый знакомый рассказывает об идее - делать пиво на основе своих детских воспоминаний. Ваше потенциальное пьяное приключение начинается!
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