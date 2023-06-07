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Succum Brewery (18+)

Succum Brewery (18+) 0.3.8b

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Версия:
0.3.8b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 480 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43 625
Скриншоты
Описание

Succum Brewery (18+) - Уникальный графический проект, в котором игроков порадует не только графический стиль и откровенный контент, но и полноценная сюжетная линия с выбором, долей юмора и интересной игровой вселенной.


В игре вас уговаривают присоединиться к пивоварне. Ваша задача - создавать новые сорта пива, которые понравятся покупателям. Вы принимаете решения, и каждое действие может быть воплощено в новом пиве, которое можно продавать на рынке. Это непросто - первая партия у вас ужасная на вкус, соседи подшучивают над вами за то, что вы пытаетесь варить пиво, и кажется, что в вашем продукте нет ничего особенного. После 3 месяцев борьбы, в которых есть моменты счастья и триумфа, наряду с разочарованиями и мыслями о том, чтобы сдаться, старый знакомый рассказывает об идее - делать пиво на основе своих детских воспоминаний. Ваше потенциальное пьяное приключение начинается!


Информация о модах

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Скачать Succum Brewery (18+) v0.3.8b MOD APK

Скачать Succum Brewery (18+) 480 Мб Ссылка 2 480 Мб
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Старые версии Succum Brewery (18+)
Version 0.34 Version 0.3.5 Version 0.3.7A Version TG 0.3.7A Version TG 0.3.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Succum Brewery (18+)


Комментарии (2)
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Анон2
Анон2 21 января 2024 19:13
Анон,
Тут я сам хз возможно нужно ждать когда выйдет русская версия да и может уже есть русификатор
0
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Анон
Анон 7 июня 2023 16:13
Как сделать русский язык?
+4
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