Children of Morn (18+) 0.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.3.3
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 404 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
9 760
Children of Morn (18+) - «Сага о ведьмах» — это эпическая история о ведьмах и их могущественной магии с уникальным поворотом. Погрузитесь в этот фэнтезийный мир, столкнитесь лицом к лицу с монстрами из фольклора, сразитесь с невероятными силами и раскройте древние тайны, которые были скрыты веками. Это сумрачное приключение, полное опасностей, приключений и романтики... и все это завернуто в волшебную упаковку, от которой невозможно оторваться.
Встретить новых друзей, которые станут для вас семьей, когда вы путешествуете по этому огромному континенту в поисках своей давно потерянной сестры и надеетесь, что брат, которого вы не видели с самого рождения, найдет вас, пока не стало слишком поздно. Найди его, пока не поздно.
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