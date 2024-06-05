Children of Morn (18+) - «Сага о ведьмах» — это эпическая история о ведьмах и их могущественной магии с уникальным поворотом. Погрузитесь в этот фэнтезийный мир, столкнитесь лицом к лицу с монстрами из фольклора, сразитесь с невероятными силами и раскройте древние тайны, которые были скрыты веками. Это сумрачное приключение, полное опасностей, приключений и романтики... и все это завернуто в волшебную упаковку, от которой невозможно оторваться.





Встретить новых друзей, которые станут для вас семьей, когда вы путешествуете по этому огромному континенту в поисках своей давно потерянной сестры и надеетесь, что брат, которого вы не видели с самого рождения, найдет вас, пока не стало слишком поздно. Найди его, пока не поздно.