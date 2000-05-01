Описание

Deep Hole — это захватывающее космическое приключение, которое переносит вас в самые дальние уголки галактики на борту собственного космического корабля. Игра предлагает уникальное сочетание приключений, стратегии и личных связей, что делает её по-настоящему захватывающим исследовательским опытом. Готовы ли вы отправиться в путешествие, где вселенная находится у вас на ладони и ждёт, чтобы её исследовали, покоряли и открывали?





В Deep Hole вас ждёт эпическое путешествие среди звезд, где вы будете командовать космическим кораблем, на борту которого собралась команда преданных и разнообразных девушек. Каждая из них обладает уникальными навыками и индивидуальностью, привнося важный вклад в вашу миссию. Исследуйте скрытые планеты, раскрывайте тайны космоса и углубляйте свои отношения с членами команды, чтобы сделать ваш путь по галактике ещё более захватывающим. Deep Hole переопределяет жанр космических исследований, предлагая атмосферу приключений и эмоциональных связей, которые вам захочется изучить снова и снова.