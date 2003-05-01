Описание

Love X Debut приглашает вас окунуться в мир красоты и музыки, где вы возьмете на себя роль талантливого менеджера айдолов. В этой игре ваши ежедневные задачи — это не просто рутина, а расслабляющие и увлекательные моменты, которые подарят вам удовольствие и позволят насладиться игрой. Будучи хорошим менеджером, вы научитесь рационально планировать время, распределять обязанности и выполнять сложные задачи, которые обязательно принесут вам щедрые вознаграждения.





Love X Debut открывает двери в закулисный мир компании айдолов, где за гламуром скрываются неожиданные повороты и тайны. Вы встретите девушек-айдолов, которые снимают маски и раскрывают свои истинные способности. Каждое ваше решение влияет на развитие событий, направляя персонажей в новые, непредсказуемые направления. Примите участие в их историях, погружайтесь в интриги и наслаждайтесь волнением, которое приносит работа в новой компании. Узнайте, что скрывается за кулисами, и почувствуйте себя частью мира музыки и славы!