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Waifu Shop (18+)

Waifu Shop (18+) 1.76

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Версия:
1.76
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tender Troupe
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 122
Скриншоты
Описание

Waifu Shop приглашает вас на очаровательный остров Веспер, мистическое место, где границы между фантазией и реальностью стираются. В роли начинающего мастера-торговца вы наследуете маленький магазинчик на этом красивом острове, известном своими живописными пейзажами и еще более привлекательными обитателями. Ваша цель — превратить этот скромный магазин в самое процветающее и востребованное заведение на острове, используя свои деловые навыки и обаяние.


Вместе с Гармонией, вашей верной и пышнотелой помощницей, и командой преданных работников вы будете создавать уникальные предметы, привлекать искателей приключений и постепенно строить гарем из самых желанных женщин острова. Но помните, что остров Веспер полон тайн и скрытых опасностей. Отправляйте своих искателей приключений на опасные задания, чтобы они приносили редкие сокровища и, возможно, укрепляли связь с вами. В Waifu Shop Каждый персонаж имеет свою историю, желания и странности, которые ждут, чтобы их раскрыли и исследовали. Путь к тому, чтобы стать величайшим мастером-трейдером, обещает множество интриг, приключений и страсти.


Информация о модах

Высокая валюта

Примечание : Собирайте деньги/драгоценные камни, и у вас будет большая сумма.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Waifu Shop (18+) v1.76 MOD APK

Скачать Waifu Shop (18+) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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