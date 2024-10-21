Описание

Waifu Shop приглашает вас на очаровательный остров Веспер, мистическое место, где границы между фантазией и реальностью стираются. В роли начинающего мастера-торговца вы наследуете маленький магазинчик на этом красивом острове, известном своими живописными пейзажами и еще более привлекательными обитателями. Ваша цель — превратить этот скромный магазин в самое процветающее и востребованное заведение на острове, используя свои деловые навыки и обаяние.





Вместе с Гармонией, вашей верной и пышнотелой помощницей, и командой преданных работников вы будете создавать уникальные предметы, привлекать искателей приключений и постепенно строить гарем из самых желанных женщин острова. Но помните, что остров Веспер полон тайн и скрытых опасностей. Отправляйте своих искателей приключений на опасные задания, чтобы они приносили редкие сокровища и, возможно, укрепляли связь с вами. В Waifu Shop Каждый персонаж имеет свою историю, желания и странности, которые ждут, чтобы их раскрыли и исследовали. Путь к тому, чтобы стать величайшим мастером-трейдером, обещает множество интриг, приключений и страсти.