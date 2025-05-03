Описание

My Future Wife — это уникальная романтическая история с элементами фантастики, где главному герою предстоит столкнуться с необычным даром. Сюжет начинается с того, что 18-летний школьник обнаруживает способность видеть на 30 секунд в будущее, но только тогда, когда он сосредоточен и не моргает. Хотя эта способность не приносила ему большой пользы в повседневной жизни, однажды всё меняется, когда он случайно видит будущее, которое кардинально меняет его представление о своей судьбе.





Однажды его одноклассница Ха-Ён Ким, мечтающая стать певицей, задает вопрос о своём будущем. Пытаясь поддержать её, он смотрит ей в глаза и неожиданно видит себя через 7 лет — женатым на Ха-Ён. Это открытие становится началом сложного и запутанного пути, ведь будущее оказывается хрупким, и малейшая ошибка может всё изменить. My Future Wife приглашает игроков пережить романтическую историю, полную моментов удивления, сомнений и трудностей. Вам предстоит не только разобраться в своей необычной способности, но и попытаться сохранить счастливое будущее, которое вам удалось заглянуть.