My Future Wife (18+) Episode 1
My Future Wife — это уникальная романтическая история с элементами фантастики, где главному герою предстоит столкнуться с необычным даром. Сюжет начинается с того, что 18-летний школьник обнаруживает способность видеть на 30 секунд в будущее, но только тогда, когда он сосредоточен и не моргает. Хотя эта способность не приносила ему большой пользы в повседневной жизни, однажды всё меняется, когда он случайно видит будущее, которое кардинально меняет его представление о своей судьбе.
Однажды его одноклассница Ха-Ён Ким, мечтающая стать певицей, задает вопрос о своём будущем. Пытаясь поддержать её, он смотрит ей в глаза и неожиданно видит себя через 7 лет — женатым на Ха-Ён. Это открытие становится началом сложного и запутанного пути, ведь будущее оказывается хрупким, и малейшая ошибка может всё изменить. My Future Wife приглашает игроков пережить романтическую историю, полную моментов удивления, сомнений и трудностей. Вам предстоит не только разобраться в своей необычной способности, но и попытаться сохранить счастливое будущее, которое вам удалось заглянуть.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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