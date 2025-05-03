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My Future Wife (18+)

My Future Wife (18+) Episode 1

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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 259
Скриншоты
Описание

My Future Wife — это уникальная романтическая история с элементами фантастики, где главному герою предстоит столкнуться с необычным даром. Сюжет начинается с того, что 18-летний школьник обнаруживает способность видеть на 30 секунд в будущее, но только тогда, когда он сосредоточен и не моргает. Хотя эта способность не приносила ему большой пользы в повседневной жизни, однажды всё меняется, когда он случайно видит будущее, которое кардинально меняет его представление о своей судьбе.


Однажды его одноклассница Ха-Ён Ким, мечтающая стать певицей, задает вопрос о своём будущем. Пытаясь поддержать её, он смотрит ей в глаза и неожиданно видит себя через 7 лет — женатым на Ха-Ён. Это открытие становится началом сложного и запутанного пути, ведь будущее оказывается хрупким, и малейшая ошибка может всё изменить. My Future Wife приглашает игроков пережить романтическую историю, полную моментов удивления, сомнений и трудностей. Вам предстоит не только разобраться в своей необычной способности, но и попытаться сохранить счастливое будущее, которое вам удалось заглянуть.


Информация о модах

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Старые версии My Future Wife (18+)
Version TG 1.30

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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