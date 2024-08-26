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Wasteland Guardians (18+)

Wasteland Guardians (18+) 0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 203 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 525
Скриншоты
Описание

Wasteland Guardians — это атмосферная ролевая игра, действие которой происходит в мире, пережившем войны, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Мир погрузился в хаос, и люди разделились на лагеря: одни пытаются выжить и сохранить остатки цивилизации, а другие подчинились своим темным инстинктам, распространяя хаос и разрушение. Оставшиеся общины укрываются за высокими стенами, пытаясь защитить и сохранить порядок, но не каждый может стать частью этой защищенной жизни — для этого нужно доказать свою полезность и присоединиться к одной из фракций: «Бойцы», «Ботаники», «Законники» или «Одаренные».


Вы играете за бывшего бойца, который, потеряв жену, решил отойти от дел и укрыться вместе с дочерью в уединенной хижине за стенами общины. Однако мечты о спокойной жизни рушатся, когда однажды под вашей дверью оказывается таинственная записка, меняющая всё. Теперь вам предстоит вновь погрузиться в опасный мир, решать сложные вопросы выживания, управлять союзами и противостояниями и выяснить, что за тайны скрываются за последними событиями. Готовы ли вы стать стражем этого разрушенного мира и защитить то, что вам дорого?


Информация о модах

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Скачать Wasteland Guardians (18+) v0.3 MOD APK

Скачать Wasteland Guardians (18+) 203 Мб Ссылка 2 203 Мб
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Старые версии Wasteland Guardians (18+)
Version 0.1 Version 0.2 Version TG 0.2 Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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