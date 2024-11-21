Описание

Добро пожаловать в Mayfly, захватывающую игру, в которой вы можете исследовать огромный город, разделенный на два уровня. На одном уровне богатые живут на солнце, а на другом бедняки прячутся в его тени. Испытайте захватывающую историю с потрясающими визуальными эффектами и детализированным геймплеем — все для игроков от 18 лет и старше!





Погрузитесь в этот мир неравенства и откройте для себя уникальную историю, которая оживает благодаря потрясающим визуальным эффектам и увлекательному игровому процессу. Наслаждайтесь опытом для взрослых, который не похож ни на что другое! Примите вызов и сыграйте в Mayfly уже сегодня! Присоединяйтесь к другим, чтобы получить увлекательный игровой опыт, предназначенный только для взрослых.