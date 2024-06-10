Quickie: A Love Hotel Story (18+) - Исследуйте захватывающий мир тайн и фантазий в этой интерактивной визуальной новелле с очаровательными персонажами и запутанными сюжетными линиями. Погрузитесь в пышные, детализированные иллюстрации и красивую фоновую музыку, пока вы распутываете историю, полную сюрпризов и секретов. Кроме того, насладитесь дополнительными специальными сценами для взрослых игроков!





Откройте для себя уникальный игровой опыт, не похожий ни на что другое, где вы можете решить свою судьбу и создать свою собственную историю! Наслаждайтесь часами захватывающего игрового процесса с интригующими персонажами, потрясающими визуальными эффектами, неожиданными поворотами сюжета — и все это при принятии решений, которые повлияют на концовку.