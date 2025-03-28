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ONE DAY AT A TIME (18+)

ONE DAY AT A TIME (18+) S2 Ch.19 P2

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Версия:
S2 Ch.19 P2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 953
Скриншоты
Описание

One Day at a Time — интерактивная сюжетная игра с реалистичными, сложными персонажами и ситуациями. Как активный наркоман, вы должны принимать трудные решения, которые в конечном итоге могут решить или разрушить ваши отношения. Выберете ли вы роман с другими или останетесь верны своей девушке Лидии?


Испытайте американские горки эмоций, путешествуя по темному и опасному миру зависимости. Возьмите под контроль свою судьбу и принимайте решения, которые определят вашу жизнь в One Day at Time. Почувствуйте, каково это быть наркоманом, не будучи им на самом деле! В One Day at a Time вы можете испытать жизнь на улице от первого лица. Принимайте решения, которые определят вашу историю, и узнайте, как далеко вы можете зайти в кроличьей норе, будучи наркоманом.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать ONE DAY AT A TIME (18+) vS2 Ch.19 P2 MOD APK

Скачать ONE DAY AT A TIME (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Старые версии ONE DAY AT A TIME (18+)
Version Ch. 18c Version TG Ch. 18c


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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