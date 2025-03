Описание

One Day at a Time — интерактивная сюжетная игра с реалистичными, сложными персонажами и ситуациями. Как активный наркоман, вы должны принимать трудные решения, которые в конечном итоге могут решить или разрушить ваши отношения. Выберете ли вы роман с другими или останетесь верны своей девушке Лидии?





Испытайте американские горки эмоций, путешествуя по темному и опасному миру зависимости. Возьмите под контроль свою судьбу и принимайте решения, которые определят вашу жизнь в One Day at Time. Почувствуйте, каково это быть наркоманом, не будучи им на самом деле! В One Day at a Time вы можете испытать жизнь на улице от первого лица. Принимайте решения, которые определят вашу историю, и узнайте, как далеко вы можете зайти в кроличьей норе, будучи наркоманом.