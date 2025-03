Описание

OPPAI ODYSSEY (18+) - Есть ли у вас то, что нужно, чтобы стать капитаном? Исследуйте неизведанные галактики и насладитесь красотой новых планет вместе с командой симпатичных девушек. В этой игре вы можете строить отношения, дружбу и многое другое, как в популярных играх, таких как Mass Effect и Knights of the Old Republic.





Возьмите на себя роль капитана космического корабля и отправляйтесь на миссию по исследованию неизвестных уголков вселенной. Погрузитесь в мир, наполненный приключениями, романтикой и волнением, устанавливая уникальные связи со своими товарищами по команде на протяжении всего путешествия.





