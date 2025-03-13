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Em-8ER (18+)

Em-8ER (18+) 1.0

Погрузитесь в судьбоносную ночь перемен
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 266 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
153
Скриншоты
Описание

В Em-8ER вы окажетесь в роли Марка, отмечающего 10‑ю годовщину своей свадьбы с прекрасной Эммой. Но вместо традиционного празднования, в этом году Эмма предлагает провести вечер в загадочном новом клубе под названием «Em‑8ER». Что же скрывается за этим клубом и почему именно сейчас Эмма хочет испытать нечто иное?


Переживите вместе с Марком эту судьбоносную ночь, полную неожиданных откровений и переворотов. Вам предстоит узнать, как изменится их жизнь, какие тайны раскроются за стенами клуба и как этот вечер может навсегда изменить их отношения. Откройте для себя историю, где каждая минута наполнена эмоциями, а каждый выбор определяет будущее.


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Скачать Em-8ER (18+) 266 Мб Ссылка 2 266 Мб
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