Описание

Shades of the Past — захватывающий приключенческий сюжет, который погружает вас в мрачные тайны семьи и прошлое, полное загадок. После шести лет заточения в приюте и полной изоляции от семьи, наступает лето вашего 18-летия, и вы решаете вернуться домой. Однако реальность оказывается далека от ваших ожиданий: дом изменился, а мать ведет себя странно, исчезая каждый день и отдаляясь от вас. Вместе с Юко, вашей коллегой, вы начинаете расследование исчезновения вашего отца, которое ранее не принесло результатов полиции.





В Shades of the Past вам предстоит пройти через 21-дневное путешествие, раскрывая самые темные секреты своей семьи и сталкиваясь с неожиданными поворотами сюжета. Вас ждут глубокие сюжетные линии, интригующие загадки и эмоциональные моменты, которые заставят переосмыслить всё, что вы знали о своих близких. Поддержка от ярких женских персонажей с интересными побочными историями делает игру еще более увлекательной, позволяя вам полностью погрузиться в одиночное приключение. Разгадайте тайны прошлого и найдите истину в Shades of the Past!