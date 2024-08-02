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Shades of the Past (18+)

Shades of the Past (18+) 0.6

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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 496 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 257
Скриншоты
Описание

Shades of the Past — захватывающий приключенческий сюжет, который погружает вас в мрачные тайны семьи и прошлое, полное загадок. После шести лет заточения в приюте и полной изоляции от семьи, наступает лето вашего 18-летия, и вы решаете вернуться домой. Однако реальность оказывается далека от ваших ожиданий: дом изменился, а мать ведет себя странно, исчезая каждый день и отдаляясь от вас. Вместе с Юко, вашей коллегой, вы начинаете расследование исчезновения вашего отца, которое ранее не принесло результатов полиции.


В Shades of the Past вам предстоит пройти через 21-дневное путешествие, раскрывая самые темные секреты своей семьи и сталкиваясь с неожиданными поворотами сюжета. Вас ждут глубокие сюжетные линии, интригующие загадки и эмоциональные моменты, которые заставят переосмыслить всё, что вы знали о своих близких. Поддержка от ярких женских персонажей с интересными побочными историями делает игру еще более увлекательной, позволяя вам полностью погрузиться в одиночное приключение. Разгадайте тайны прошлого и найдите истину в Shades of the Past!


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Скачать Shades of the Past (18+) 496 Мб Ссылка 2 496 Мб
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Старые версии Shades of the Past (18+)
Version 0.2 Version 0.3 Version 0.5 Version TG 0.5 Version TG 0.3 Version TG 0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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