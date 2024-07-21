Версия:
038 AE
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 591 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 148
Описание
Manila Shaw: Blackmail's Obsession — это порт игры на движок Ren'Py, погружающий игроков в сложную историю о полицейском, Маниле Шоу. Главная героиня — женщина-полицейский, известная своим профессионализмом и верностью правилам. Однако в личной жизни ей постоянно приходится бороться с финансовыми трудностями, едва успевая оплатить аренду жилья.
Все меняется после одного инцидента в магазине товаров повседневного спроса, который привлекает к Маниле внимание загадочного мужчины. Этот случай станет поворотным моментом в её жизни, вовлекая её в мир коррупции, обмана и моральных испытаний. Теперь вам предстоит помочь Маниле Шоу справиться с новыми вызовами, которые бросит ей судьба.
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