android-1.ru / Игры / Эротические игры / Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+)
Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+)

Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+) 038 AE

2
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
038 AE
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 591 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 148
Скриншоты
Описание

Manila Shaw: Blackmail's Obsession — это порт игры на движок Ren'Py, погружающий игроков в сложную историю о полицейском, Маниле Шоу. Главная героиня — женщина-полицейский, известная своим профессионализмом и верностью правилам. Однако в личной жизни ей постоянно приходится бороться с финансовыми трудностями, едва успевая оплатить аренду жилья.


Все меняется после одного инцидента в магазине товаров повседневного спроса, который привлекает к Маниле внимание загадочного мужчины. Этот случай станет поворотным моментом в её жизни, вовлекая её в мир коррупции, обмана и моральных испытаний. Теперь вам предстоит помочь Маниле Шоу справиться с новыми вызовами, которые бросит ей судьба.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+) v038 AE MOD APK

Скачать Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+) 591 Мб Ссылка 2 591 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+)
Version 0.37c P2 Version TG 0.37c P2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Once Again (18+)
Once Again (18+)
Version: Prologue
My Girlfriends (18+)
My Girlfriends (18+)
Version: 0.4b Prologue
The Successor (18+)
The Successor (18+)
Version: 0.1
Retrieving The Past (18+)
Retrieving The Past (18+)
Version: S3 E.6
Secret taste (18+)
Secret taste (18+)
Version: 0.2
Lady’s Escape (18+)
Lady’s Escape (18+)
Version: 1.01
Number One Zero (18+)
Number One Zero (18+)
Version: Episode 2
DeeDee’s Home (18+)
DeeDee’s Home (18+)
Version: Episode 2

Отзывы о Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив