My Girlfriends (18+) 0.5 Prologue
My Girlfriends — это своего рода приквел к игре «Моя девушка Бет», погружающий игроков в события, которые начинаются в конце первого года обучения в университете. Проведите незабываемое лето, встречаясь с новыми девушками, исследуя взаимоотношения и создавая собственную историю.
В этой игре вам предоставляется полная свобода действий: заводите романтические связи, искушайте и соблазняйте, делайте выбор — оставаться с одной девушкой или идти на измену, а может быть, даже делиться своими отношениями. Каждый выбор, который вы сделаете, определит ход событий и разнообразит ваши приключения, позволяя вам управлять собственной историей.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.