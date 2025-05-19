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My Girlfriends (18+)

My Girlfriends (18+) 0.5 Prologue

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Версия:
0.5 Prologue
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 367 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 249
Скриншоты
Описание

My Girlfriends — это своего рода приквел к игре «Моя девушка Бет», погружающий игроков в события, которые начинаются в конце первого года обучения в университете. Проведите незабываемое лето, встречаясь с новыми девушками, исследуя взаимоотношения и создавая собственную историю.


В этой игре вам предоставляется полная свобода действий: заводите романтические связи, искушайте и соблазняйте, делайте выбор — оставаться с одной девушкой или идти на измену, а может быть, даже делиться своими отношениями. Каждый выбор, который вы сделаете, определит ход событий и разнообразит ваши приключения, позволяя вам управлять собственной историей.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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