Описание

My Girlfriends — это своего рода приквел к игре «Моя девушка Бет», погружающий игроков в события, которые начинаются в конце первого года обучения в университете. Проведите незабываемое лето, встречаясь с новыми девушками, исследуя взаимоотношения и создавая собственную историю.





В этой игре вам предоставляется полная свобода действий: заводите романтические связи, искушайте и соблазняйте, делайте выбор — оставаться с одной девушкой или идти на измену, а может быть, даже делиться своими отношениями. Каждый выбор, который вы сделаете, определит ход событий и разнообразит ваши приключения, позволяя вам управлять собственной историей.