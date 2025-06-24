Number One Zero — в этой увлекательной игре вы примеряете на себя роль единственного обычного человека в семье всемирно известных Чемпионов — правительственных супергероев. У вас есть время до конца года, чтобы пройти программу Чемпионов, своего рода академию для супергероев, и наконец-то получить свои собственные сверхспособности. В противном случае вас могут исключить из семьи, что добавляет напряжения и заставляет вас бороться за свое место среди легендарных родственников.
Но это не единственная проблема: на горизонте появляется террористическая группа со сверхспособностями, с которой вы, возможно, как-то связаны. Вам предстоит разобраться в запутанных семейных тайнах, столкнуться с моральными дилеммами и решить, на чьей вы стороне. Приготовьтесь к динамичному приключению, где каждый ваш выбор влияет на развитие сюжета и конечный исход истории. Сможете ли вы стать новым Чемпионом или выберете свой собственный путь?
Полная версия
Скачать Number One Zero (18+) vEpisode 3 MOD APK
Старые версии Number One Zero (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.