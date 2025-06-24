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Number One Zero (18+)

Number One Zero (18+) vEpisode 3

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Версия:
Episode 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 378
Описание

Number One Zero — в этой увлекательной игре вы примеряете на себя роль единственного обычного человека в семье всемирно известных Чемпионов — правительственных супергероев. У вас есть время до конца года, чтобы пройти программу Чемпионов, своего рода академию для супергероев, и наконец-то получить свои собственные сверхспособности. В противном случае вас могут исключить из семьи, что добавляет напряжения и заставляет вас бороться за свое место среди легендарных родственников.


Но это не единственная проблема: на горизонте появляется террористическая группа со сверхспособностями, с которой вы, возможно, как-то связаны. Вам предстоит разобраться в запутанных семейных тайнах, столкнуться с моральными дилеммами и решить, на чьей вы стороне. Приготовьтесь к динамичному приключению, где каждый ваш выбор влияет на развитие сюжета и конечный исход истории. Сможете ли вы стать новым Чемпионом или выберете свой собственный путь?


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Number One Zero (18+)
Version Episode 1 Version TG Episode 1
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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