Описание

Number One Zero — в этой увлекательной игре вы примеряете на себя роль единственного обычного человека в семье всемирно известных Чемпионов — правительственных супергероев. У вас есть время до конца года, чтобы пройти программу Чемпионов, своего рода академию для супергероев, и наконец-то получить свои собственные сверхспособности. В противном случае вас могут исключить из семьи, что добавляет напряжения и заставляет вас бороться за свое место среди легендарных родственников.





Но это не единственная проблема: на горизонте появляется террористическая группа со сверхспособностями, с которой вы, возможно, как-то связаны. Вам предстоит разобраться в запутанных семейных тайнах, столкнуться с моральными дилеммами и решить, на чьей вы стороне. Приготовьтесь к динамичному приключению, где каждый ваш выбор влияет на развитие сюжета и конечный исход истории. Сможете ли вы стать новым Чемпионом или выберете свой собственный путь?