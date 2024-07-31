Версия:
0.4 P2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 820
Описание
My Dress Up NTR: Unseen Desire — это пародийная игра, основанная на аниме «Моя дорогая на перевоплощение», в которой вы играете за Годзё и Марин. Однако сюжет приобретает неожиданный поворот, когда директор школы Годзё внезапно меняется, и вместе с этим в школе появляются новые ученики. Постепенно поведение окружающих женщин, включая Марин, начинает изменяться.
Игра исследует тему изменения взаимоотношений между персонажами, предлагая игроку погрузиться в драматичные события, где интриги и соблазны играют ключевую роль в развитии сюжета.
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