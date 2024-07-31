Описание

My Dress Up NTR: Unseen Desire — это пародийная игра, основанная на аниме «Моя дорогая на перевоплощение», в которой вы играете за Годзё и Марин. Однако сюжет приобретает неожиданный поворот, когда директор школы Годзё внезапно меняется, и вместе с этим в школе появляются новые ученики. Постепенно поведение окружающих женщин, включая Марин, начинает изменяться.





Игра исследует тему изменения взаимоотношений между персонажами, предлагая игроку погрузиться в драматичные события, где интриги и соблазны играют ключевую роль в развитии сюжета.